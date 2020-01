Corona-advies op schermen Schiphol: zes vragen en antwoorden over het virus

SCHIPHOL - Het coronavirus lijkt steeds sneller om zich heen te grijpen. In China zijn inmiddels meer dan 100 doden door het virus en Duitsland is na Frankrijk het tweede Europese land waar iemand besmet is geraakt. In Nederland zijn nog geen besmettingen gemeld, maar passagiers op Schiphol krijgen binnenkort wel corona-advies op informatieschermen te zien. Moeten wij ons ook zorgen maken? Zes vragen en antwoorden over de ziekte.

1. Wat is het coronavirus? In de Chinese stad Wuhan is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De symtomen lijken op een verkoudheid. De slachtoffers hebben koorts en last van longklachten. In ernstige gevallen kunnen mensen overlijden aan het virus. De meeste dodelijke slachtoffers waren op hogere leeftijd en hadden onderliggende medische problemen. De incubatietijd van het virus is ongeveer een week. Meer dan honderd mensen zijn inmiddels aan het virus overleden. De meeste mensen wonen in of zijn geweest in Wuhan. 2. Waar komt het virus vandaan? Het virus komt voor bij wilde dieren. Vooral mensen die betrokken zijn bij de slacht en verkoop van dieren worden blootgesteld. Dit gebeurt via fysiek contact of ze ademen het virus in. Het spoor van het virus leidde naar de lokale vismarkt in Wuhan. Die werd op 1 januari gesloten.

3. Is het virus besmettelijk? Het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) van gezondheidsinstituut RIVM onderzoekt momenteel hoe besmettelijk en gevaarlijk de ziekteverwekker is en wat daartegen gedaan moet worden. De experts adviseren bijvoorbeeld of artsen al alarm moeten slaan als ze alleen de verdenking koesteren dat iemand het virus onder de leden heeft, maar dat nog niet hebben vastgesteld. Vorige week meldde het RIVM nog dat het virus niet erg besmettelijk is, maar inmiddels denken de Chinese autoriteiten daar anders over. Het virus grijpt steeds sneller om zich heen en is bovendien al besmettelijk als de patiënt nog niet merkt dat hij ziek is. Dat maakt het lastiger om verspreiding te voorkomen. 4. Moeten we ons in Nederland zorgen maken? Volgens het RIVM hoeven we ons in Nederland voorlopig geen zorgen te maken, ook niet nu de eerste gevallen zijn gemeld in Europa. Het gezondheidsinsituut meldt dat het te verwachten was dat er enkele gevallen zouden opduiken. Het RIVM stelt bovendien dat er een verschil is tussen het opduiken en het verspreiden van het virus. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Dan duikt het virus ook hier op. Maar de kans dat de ziekte zich vervolgens in Nederland kan verspreiden, is klein.

5. Worden er in Nederland maatregelen genomen om het virus tegen te gaan? Achter de schermen wordt gewerkt om mogelijke patiënten in Nederland te identificeren en op te vangen. Vooralsnog heeft het volgens het gezondheidsintituut weinig zin om alle mensen die het land binnenkomen op Schiphol te controleren op koorts. Als er tot 1 of meerdere patiënten komen, zijn de maatregelen erop gezicht om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer grove en ingrijpende maatregelen, zoals nu in China bijvoorbeeld hele steden worden afgesloten, zijn in Nederland niet aan de orde. 6. Wat gebeurt er als er iemand is die mogelijk het coronavirus heeft? Als een arts vermoedt dat iemand besmet is met het virus, gaat er een speciaal protocol in werking. De arts vraagt een test aan bij het RIVM en het Erasmus MC. Ondertussen wordt de patiënt in isolatie gehouden. Dit kan in het ziekenhuis, maar in enkele gevallen ook thuis. Als de test positief is, doet de GGD zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen met wie de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende de incubatietijd hun gezondheid in de gaten houden. Als zij ziekteverschijnselen krijgen, moeten zij dat melden aan de GGD. Dan begint het verhaal weer van vooraf aan.