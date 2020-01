Wat zijn jouw prangende vragen over Speurheld Pippin?

NOORD-HOLLAND - Speurheld Pippin wordt door KNGF Geleidehonden opgeleid tot medische detectiehond. De English Working Cocker Spaniël puppy gaat als zijn opleiding is afgerond diabetespatiënten helpen.

Pippin gaat na zijn opleiding deel uitmaken van een team dat wetenschappelijk onderzoekt of honden hypo's bij diabetespatiënten kunnen herkennen door speciale geuren op te pikken. Bij een hypo hebben mensen met diabetes een te lage bloedsuikerwaarde. Hierdoor kan iemand zich slap voelen of zelfs flauwvallen.

