Buurtbewoners helpen gezin uit huis na badkamerbrand in Bussum

De bewoners van het huis aan de Driestweg belden zelf de brandweer toen er plots veel rook uit een ventilatiekanaal in de badkamer kwam. Er bleek brand te zijn ontstaan door kortsluiting in een ventilator.

Buurtbewoners aarzelden geen moment toen ze zagen dat het gezin zichzelf probeerde te redden en hielpen ze zich in veiligheid te brengen.

Bewoners ongedeerd

Ambulancepersoneel heeft de bewoners even later nagekeken. Ze bleven ongedeerd. De brandweer had het brandje ook snel geblust, waardoor de schade beperkt bleef.