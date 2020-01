VIDEO: Blije fuut mag veren gladstrijken in nieuw badhuis Vogelhospitaal Haarlem

HAARLEM - Goed nieuws voor een fuut in het Vogelhospitaal in Haarlem: hij mocht zichzelf de trotse eerste bezoeker van het vernieuwde badhuis van de opvang noemen. En daar is hij zichtbaar blij mee.

De fuut was gewond binnengebracht nadat hij vanuit zijn vlucht op een weg was geland in plaats van in het water. De vogel zag het zwarte wegdek aan voor een verfrissende sloot. Omdat futen alleen achterpoten hebben kunnen ze niet zo heel goed lopen, waardoor het beestje er een beetje verloren bij zat.

Door zijn duik had hij wat schrammetjes. Ook was hij door mensen vastgehouden en in een doos gestopt, waardoor zijn vacht niet meer waterdicht was. Na een flinke wasbeurt in het Vogelhospitaal was het tijd om het water weer in te gaan, maar ook dat had nog wat haken en ogen.

Lichaamstemperatuur

Futen hebben een hele hoge lichaamstemperatuur (maar liefst 41 graden). Een frisse duik met een lekke vacht kan dan ook einde verhaal betekenen voor de vogels: ze krijgen in het koude water snel een longontsteking en gaan dan dood.

Om weer waterdicht te worden moet de fuut een paar keer achter elkaar heel kort het water in en vervolgens zelf zijn veren recht leggen. Dankzij het nieuwe badhuis van het Vogelhospitaal kan de fuut zelf bepalen wanneer hij even het warmere water in duikt.

En daar is de vogel duidelijk blij mee! Bekijk hieronder het filmpje van het Vogelhospitaal in Haarlem.