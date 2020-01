Coach van basketbalclub Den Helder Suns over dood Kobe Bryant: "We zijn een familielid kwijt"

DEN HELDER - Het overlijden van basketbal-ster Kobe Bryant, gisteren in Californië, raakt de hele basketbalwereld. Bij Peter van Noord, coach van de Den Helder Suns, is het nieuws over het dodelijke ongeluk hard aangekomen.

"Het nieuws ging meteen rond via Whatsapp," vertelt Van Noord. "Ik heb contact gehad met andere oud-internationals. Bryant was van de buitencategorie. Dit is een klap voor alle basketballers. Je kunt wel zeggen dat we een familielid kwijt zijn."

Enorme drive

Van Noord heeft vooral respect voor de ongelofelijke drive die Bryant had: "Hij wilde altijd winnen. Hij trainde keihard en ging nog harder trainen als hij dat nodig vond. Er zijn er maar weinigen die dat op kunnen brengen."

Bryant was eigenlijk net begonnen aan zijn tweede carrière, waarbij hij zijn sportfilosofie op anderen probeerde over te brengen om hen te inspireren. "Als je ziet hoe hij dat ook weer heeft opgepakt. Zijn blik op sporten is niet alleen bij het basketbal opgepakt, maar ook bij honkbal en ga zo maar door", zegt van Noord.

Crash Kobe Bryant

De wereldberoemde basketballer kwam gisteren om het leven bij een helikoptercrash. Ook zijn dochter overleefde het ongeluk niet.