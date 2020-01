Stroomstoring in Zuid treft enkele duizenden Amsterdammers

AMSTERDAM - Veel bewoners in Amsterdam-Zuid zitten vanmorgen zonder elektriciteit. 25 straten hebben last van de stroomstoring. Dat meldt netbeheerder Liander.

Bewoners van de Amstelveenseweg, het Olympiaplein, de Stadionweg en nog 22 andere straten in postcodegebied 1076 zitten nog even in het donker.

Liander laat weten dat de verwachting is dat de storing rond 10:00 uur verholpen zal zijn. De monteurs zijn in ieder geval onderweg.