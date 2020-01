Gewonden bij ongeluk in Amsterdam: "Het is een ravage"

AMSTERDAM - Twee auto's zijn vanmorgen op elkaar gebotst op het Barentszplein in Amsterdam. Bij de aanrijding raakten twee personen gewond.

Een bewoner van het Barentszplein schrok wakker van een keiharde knal. "Het is een ravage", vertelt hij. Aan de foto's is te zien dat de auto's een flinke klap hebben gemaakt. Een wagen staat dwars op het fietspad, de ander is midden op de weg terecht gekomen.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De inzittenden zijn met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.