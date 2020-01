Vertraging op de A9 door ongeluk bij Beverwijk-Oost

BEVERWIJK - Op de A9 is vanmorgen vertraging ontstaan door een ongeluk bij Beverwijk-Oost. Richting Alkmaar is de vertraging ongeveer een half uur.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Volgens de ANWB worden er op dit moment opruimwerkzaamheden uitgevoerd en is de rechterrijstrook daardoor afgesloten.

Wil je weten waar in de provincie op dit moment file staat? Bekijk dan onze handige filekaart.