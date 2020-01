Haarlemse dragqueen Dolly Bellefleur krijgt belangrijke COC-prijs

De prijs werd vanavond uitgereikt tijdens 'True Colors 2020' in Paradiso in Amsterdam. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door het COC als blijk van waardering naar de actieve achterban. Naast Bellefleur werd de penning ook uitgereikt aan lhbti-activist Anne Krul.

Dolly Bellefleur is het alter ego van Ruud Douma. Vorig jaar vierde hij het 30-jarige jubileum van Dolly. Ze begon ooit per toeval toen ze werd gevraagd op te treden in een klein Amsterdams theater. "Heel spontaan is dat eigenlijk ontstaan", vertelde ze toen aan NH Nieuws. "Toen ik er stond, voelde het ook heel natuurlijk dat ik het had gedaan. Maar in de loop der jaren merkte ik ook steeds meer dat ik ook op emancipatiegebied dingen teweeg kon brengen."