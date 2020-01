KLM krijgt vanochtend bezoek van boze actievoerders Sodexo

Medewerkers van Sodexo Altys, die onder meer facilitair werk doen in opdracht van KLM, gaan vandaag actievoeren voor de deur van het hoofdkantoor van de maatschappij in Amstelveen. Het personeel is bang dat ze over twee tot drie maanden geen werk meer hebben omdat KLM met ander andere bedrijven in zee gaat voor onder andere gebouwbeheer en de uitgifte van de uniformen van stewardessen en piloten.