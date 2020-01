Amsterdammer (30) krijgt vier maanden cel voor mishandeling, bedreiging en diefstal

De man bracht op 18 mei vorig jaar zijn dochter naar de moeder van zijn ex-vriendin. Vervolgens bedreigde hij de oma en tante van het kind, die ook in het huis aanwezig was. Ook vertelde hij zijn dochter in het bijzijn van de twee vrouwen dat hij haar moeder zou vermoorden.

Op 9 oktober dit jaar kwam hij bij de Amsterdamse Poort zijn ex-vriendin tegen. Hij liep vervolgens dreigend op haar af, pakte haar telefoon af en gooide deze kapot.

Mes

Tot slot werd de man veroordeeld voor mishandeling en diefstal van een telefoon op 30 juni. De man botste die dag op straat tegen een voorbijgangster aan, waarna een woordwisseling tussen de twee ontstond. De man pakte vervolgens een mes, waarmee hij de vrouw bedreigde.

Ook stompte hij haar in het gezicht. Toen zij vervolgens op de vlucht sloeg liet zij haar tas met telefoon vallen. De man nam deze vervolgens mee, maar dumpte hem later weer in een café.