Balende Van de Beek is hard voor Ajax: "We hadden geen aanspraak op meer"

"In de eerste helft begonnen we veel te slap. Je kan praten over tactiek, maar het begint bij de basis. Als die niet goed gaan, krijg je problemen", aldus Van de Beek. "In de tweede helft begonnen we redelijk, maar toen viel de 2-0 op een verkeerd moment. Een klote-goal. Daarna begonnen we een beetje te voetballen, maakten we nog de 2-1. Toen dachten we: het wordt nog spannend." Dat werd het nog wel, maar de Amsterdammers wisten niet meer te scoren.

FC Groningen-uit is al jaren lastig voor menig topclub, ook voor Ajax. Van de Beek: "Iedereen doet een stapje extra tegen Ajax. Dat is gewoon zo, maar dat weten we al jaren. Als je daar niet mee om kan gaan, is dat niet goed."