Opgestapte Hilversumse wethouder opnieuw bedreigd: "Keerzijde van het wethouderschap"

HILVERSUM - Wimar Jaeger is afgelopen week opnieuw bedreigd, ditmaal per sms. Dat laat hij weten aan NH Nieuws. Jaeger (D66) stapte afgelopen week op als wethouder van Hilversum.

Jaeger werd als wethouder ook al meerdere malen bedreigd. Dat gebeurde onder meer nadat hij een nevenfunctie bij de Dutch Media Foundation had verzwegen. Daarbij werd de wethouder verweten een dubbele pet op te hebben.

"Hoe raar het ook klinkt: je realiseert je natuurlijk best, als je deze functie hebt, dat dat kan gebeuren", zegt Jaeger. "Dit is de keerzijde van het wethouderschap. Waar het bij mij wel vervelend wordt, is het moment dat het mijn directe omgeving, die niet direct voor gekozen heeft voor het wethouderschap, ook raakt."

