Oostzaners herdenken Rensenbrink: "Ik had hem persoonlijk een schop willen geven voor die bal op de paal"

OOSTZAAN - Veel mensen kennen Rob Rensenbrink van die bal op de paal in de WK-finale tegen Argentinië in 1978. Op zijn oude club OSV is de sierlijke linksbuiten nog altijd een held. "Er is een iconische OSV'er overleden."

Gisteren werd bekend dat oud-voetballer Rob Rensenbrink op 72-jarige leeftijd is overleden. De voormalige international leed aan een progressieve spierziekte. Rensenbrink, geboren in Amsterdam, woonde het grootste deel van zijn leven in Oostzaan. Veel Oostzaners hebben dan ook warme herinneringen aan de voetballer.

"Hij kon heel goed voetballen, hij was van een buitengewone klasse", vertelt Dirk Marinus, dorpsgenoot die in zijn jonge jaren nog tegen Rensenbrink heeft gevoetbald. "Ik stond op doel dus we moesten goed uitkijken", vertelt hij.

Scoorde gelijk

Rensenbrink debuteerde op zijn vijftiende in het eerste elftal van OSV. "Bij zijn debuut tegen Aalsmeer scoorde hij gelijk", vertelt Daniël Velthuis, van voetbalvereniging OSV. "Later ging het altijd alleen maar over die bal op de paal en niet over hoe goed hij eigenlijk was", vertelt Daniël.

Vrijplekje

Ook Oostzaner Gerard Heck heeft nog levendige herinneringen aan vroegere jaren, waarin hij samen met Rensenbrink een 'vrijplek' deelde in Tuindorp Oostzaan. Een achterafje waar ze stiekem vriendinnetjes mee naartoe namen. "Tegenwoordig ligt daar de Coentunnel", vertelt Gerard.

NH Nieuws maakte eerder een uitgebreid portret van Rob Rensenbrink over zijn leven en die befaamde bal tegen de paal in de WK-finale van 1978. Bekijk hieronder de reportage: