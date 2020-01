FC Groningen bezorgt Ajax verdiende nederlaag

Het liep niet op rolletjes voor de Amsterdammers in de eerste helft. Ajax-huurling Kaj Sierhuis scoorde in de zestiende minuut voor de Groningers en dat was niet onverdiend. Hij liep zich goed vrij, kreeg een fijne steekpass en rondde met wat geluk af. Tien minuten later kreeg hij de bal van Joël Asoro, maar vond nu wel Varela op zijn weg.

Ajax startte zonder André Onana aan de wedstrijd. De keeper had schouderproblemen, zijn vervanger was Bruno Varela. De geblesseerde Hakim Ziyech werd vervangen door Siem de Jong.

Ajax drong meer aan in de tweede helft, al leken de Groningers nog steeds feller. In de 52e minuut kregen ze weer een gelukje. Na een goede aanval punterde Ramon Lundqvist van tien meter op doel. Lisandro Martínez raakte de bal lichtjes aan, waardoor de al gedoken Varela kansloos was.

Offensief Ajax

Donny van de Beek zorgde ervoor dat de Amsterdammers toch nog konden juichen. De middenvelder aarzelde geen moment toen de bal via Tadic voor zijn voeten viel: boem. Sergio Padt dook wel, maar had geen antwoord op het schot in de linkerhoek.

Een voorzichtig offensief van Ajax volgde. Nicolás Tagliafico leek recht te hebben op een strafschop, maar die werd niet gegeven. Ook Quincy Promes en de ingevallen Lassina Traoré kregen kansen. Aan de andere kant was Ahmed El Messaoudi heel dichtbij uit een vrije trap.

Ondanks een spannende slotfase bleef het bij 2-1. Het gat met achtervolger AZ, dat gisteren won van SC Heerenveen is nu drie punten.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Van Hintum, Warmerdam; Schreck, Matusiwa, Lundqvist (Memišević/69) , Van Kaam; Sierhuis (El Messaoudi/79), Asoro

Opstellling Ajax: Varela; Dest, Veltman, Martínez (Huntelaar/86), Tagliafico; Gravenberch (Eiting/59), Van de Beek, De Jong (Traoré/59); Tadic, Babel, Promes