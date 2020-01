Groot werk aan verkeersader in Haarlem-Noord om bus sneller te laten rijden

HAARLEM - Over een week starten grote werkzaamheden aan de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Doel is de bus een paar minuten sneller te laten rijden van IJmuiden naar het Haarlemse station. De werkzaamheden kennen een lange voorgeschiedenis, waarbij actievoerende omwonenden moesten slikken en soms succesjes behaalden.

Gerard Duppen is één van de omwonenden die zich vanaf het eerste uur heeft bemoeid met de discussies over wat eerst bekend stond als het project Zuidtangent-Noordkant. Hij laat een enorme stapel dossiers zien, die hij nog steeds raadpleegt. Want ondanks aanpassingen is hij er niet gerust op dat de veiligheid van de omwonenden is gewaarborgd. "Ik heb zo'n onderbuikgevoel van eerst zien, dan geloven."

De provincie heeft altijd als grote wens een snelle busverbinding tussen de IJmond en Schiphol. Vanaf station Haarlem zoef je nu inderdaad lekker snel naar de luchthaven, maar het noordelijke stukje van die Zuidtangent stuitte op fel verzet van de inwoners van Haarlem-Noord.

Zuidtangent Nee!

De grote voorkeur van de provincie en ook van de lokale politiek voor het tracée voor een aparte busbaan was en is altijd over de Rijksstraatweg geweest. De westelijke randweg en een busbaan door het bedrijventerrein Waarderpolder aan de oostkant van de stad vielen om verschillende redenen af. Terwijl de wijkbewoners in Haarlem-Oost juist bang waren dat ze de Rijksstraatweg amper nog konden oversteken naar scholen, buurtcentra of winkelstraten.

Het tracée is gehandhaafd, maar een aparte busbaan is door het verzet van het actiecomité 'Zuidtangent Nee!' er niet gekomen. De kruispunten worden nu zo ingericht dat de bussen van Regionet er snel overheen kunnen rijden. Gerard Duppen kijkt vooral met argusogen naar de oplossingen die bedacht zijn bij het Marsmanplein, de brug bij de Jan Gijzenkade en het kruispunt bij de Van Nesstraat.