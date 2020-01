Burgemeester Halsema bij indrukwekkende Holocaustherdenking: "Geen naam mag ooit nog worden weggevaagd"

AMSTERDAM - Vandaag was in het Wertheimpark de nationale herdenking van de Holocaust. Onder andere premier Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam waren aanwezig.

Morgen, 27 januari, is het 75 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Die dag is door de Verenigde Naties aangewezen als internationale bevrijdingsdag. Vanochtend trok er vanaf de Stopera in Amsterdam een stille tocht naar het Wertheimpark. Daar is het Auschwitz-monument Gebroken Spiegel van Jan Wolkers.

In het park, vernoemd naar de Joodse ondernemer en filantroop Abraham Carel Wertheim, stond burgemeester Halsema vooral stil bij het verdwijnen van joodse namen uit de publieke ruimte. "In 1942 werd de naam van het park op last van de bezetter veranderd in zijn oude naam: Parktuin", sprak Halsema. "Spinoza, Da Costa, Israels, Chopin. Geliefd in Amsterdam, Nederland en Europa. Hun namen werden verwijderd uit onze publieke ruimte. Alleen omdat het joodse namen waren."

Excuses

Premier Mark Rutte heeft in zijn toespraak excuses aangeboden voor de Nederlandse houding ten aanzien van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

"Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Dat doe ik in het besef dat geen woord zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust kan omvatten", zei hij.

Namenmonument

Na de Tweede Wereldoorlog kregen Amsterdamse parken, straten en pleinen weer hun oude naam. De namen van de overleden Joden kwamen daarentegen niet meer terug. "Daarom zijn de Joodse familienamen nu te lezen in de rouwkamer in de Hollandse Schouwburg, én op de Schaduwkade op de Nieuwe Keizersgracht, én op de struikelstenen in de stad. Daarom verwelkomen wij het Namenmonument waarmee de ruim 102.000 vermoorde joden die in Nederland woonden een plek krijgen", zei Halsema.