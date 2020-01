Twee verdachten aangehouden voor moord op stagiair Wittenburg

Dit gebeurde vandaag precies twee jaar geleden in een buurthuis Wittenburg in Amsterdam. Die avond liepen twee gemaskerde daders het buurthuis binnen. Ze waren op zoek naar een specifiek persoon en begonnen te schieten. Er waren veel kinderen en jongeren aanwezig. De 16-jarige Mohamed kwam om het leven, twee andere aanwezigen raakten gewond.

Mohamed werkte als stagiair in het buurthuis. Ook een 20-jarig meisje dat twee keer in haar been geraakt werd, was een stagiaire. De derde gewonde, een 19-jarige man, werd in zijn borst geraakt en moest met spoed worden geopereerd.

In een video laat de politie weten dat de al eerder aangehouden verdachte Emilio G. (26) weer is opgepakt op verdenking van moord. Ook is er een eveneens 26-jarige vrouw uit Zwanenburg aangehouden. De recherche vermoedt dat G. één van de schutters is geweest.