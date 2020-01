Verdachte incident Wervershoof verzette zich hevig tijdens arrestatie

WERVERSHOOF - De man (36) die gisteravond werd aangehouden na een geweldsincident in een woning aan de Zanddijk in Wervershoof heeft zich hevig verzet tijdens zijn arrestatie. Daarbij raakte hij zelf gewond.

Een 49-jarige man raakte daarbij gewond. Volgens de politie is hij mogelijk ook gestoken met een scherp voorwerp. Na de mishandeling verliet de dader de woning.

Hij ging er vandoor in de auto van het slachtoffer, dat korte tijd later door agenten midden op de rijbaan werd teruggevonden.

Verzet

De verdachte verschanste zich in een woning, ook aan de Zanddijk. Hij luisterde niet naar agenten en is met veel verzet aangehouden. Daarbij is de verdachte ook gebeten door een politiehond.

Hij raakte gewond door die beet en is behandeld in het ziekenhuis. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau. De politie roept getuigen en mensen met informatie over wat er gebeurd is in de woning aan de Zanddijk op zich te melden.