Zoektocht naar inbrekers in Middenbeemster: verdachten niet gevonden

MIDDENBEEMSTER - De politie is vannacht flinke tijd bezig geweest met een zoektocht naar inbrekers in Middenbeemster.

Rond 04:30 uur kreeg de politie een telefoontje over een inbraak in een woning aan de Middenweg in Middenbeemster. Buren van de woning waar werd ingebroken hoorden vreemde geluiden uit de woning komen en besloten poolshoogte te gaan nemen. Daar betrapten ze twee inbrekers die probeerden de woning binnen te komen op heterdaad.

Omdat de kans zeer groot was dat de inbrekers nog in de buurt waren werd een grote zoekactie georganiseerd in het dorp. Met onder andere een politiehond en meerdere eenheden werd er gezocht, maar de inbrekers werden niet meer aangetroffen.

Hoe groot de schade van de inbraak is is niet bekend.