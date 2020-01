Veel schade bij botsing op A9 richting Amsterdam

SPAARNDAM - Op de A9 ter hoogte van Spaarndam in de richting van Amsterdam is vannacht rond 01:00 uur veel schade ontstaan bij een botsing.

De bestuurster van een Porsche kwam in botsing met een andere personenauto. Volgens getuigen is de geraakte personenauto vervolgens gaan draaien, om tegen de vangrail te knallen en in tegengestelde richting tot stilstand te komen.

De voorwielen van de Porsche braken af bij de botsing. Beide inzittenden van de auto's zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De bestuurster van de Porsche is volgens getuigen na ademanalyse meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek. De andere inzittende is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Door het ongeluk en de berging van de betrokken auto's was lange tijd maar één rijbaan in gebruik.