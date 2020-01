Vlak voor de aftrap vanmiddag van de voetbalwedstrijd tussen SC 't Gooi tegen FC Hilversum, heeft een toeschouwer een hartstilstand gekregen. De man overleed enige tijd later.

Dat meldt De Gooi en Eembode.

De man werd op de tribune gereanimeerd door een verzorger van FC Hilversum. Het ambulancepersoneel nam het later over. De man werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij is overleden.

De wedstrijd ging vanwege het incident niet door.