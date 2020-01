Archeoloog verwacht eeuwenoude vondst op bouwlocatie: “Resten van Russische soldaat”

Aan de Slotweg worden vijf 17e eeuwse woningen gerestaureerd en verbouwd. Aan de achterkant van de woningen zijn de nieuwere aanbouwen inmiddels gesloopt. Volgens Cor Prins van Werkgroep Archeo Egmond is dit hét moment om er onderzoek te doen in de grond.

"Tijdens eerdere bouwwerkzaamheden in de jaren negentig heeft de vorige bewoner ons de menselijke resten laten zien. Toen hebben we het in de grond laten zitten omdat we nog niet de kunde hadden er iets mee te doen", vertelt Prins.

Russische soldaat

Zelf vermoedt hij dat het om een Russische soldaat gaat uit 1799. "Toen streden de Russen samen met de Britten hier langs de kust tegen de Fransen. Russische soldaten hebben in dat jaar een aantal dagen in Egmond aan den Hoef gebivakkeerd. Het is voor ons behoorlijk aannemelijk. Dat je zegt: het zou best eens kunnen."

Voor Prins zou het kunnen betekenen dat hij daarmee zijn derde Russische soldaat uit die tijd vindt. "Ik heb er een in Castricum en eentje in Bergen gevonden. Die staan nu tentoongesteld in het Huis van Hilde. De botten liggen in het depot. Daar zouden deze beenderen ook naartoe moeten."

