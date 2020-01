AZ neemt drie belangrijke punten mee uit Heerenveen

De Alkmaarders waren de bovenliggende partij in een slordige openingsfase. De ploeg kreeg mogelijkheden via Dani de Wit, Fredrik Midtsjø, Calvin Stengs en Oussama Idrissi, maar al de pogingen mondden niet uit in groot gevaar voor Heerenveen-doelman Warner Hahn.

Toch was het AZ dat met een voorsprong de rust in ging. De Friezen verdedigden slecht uit via Sven Botman, die de bal met een omhaal weg wilde halen maar compleet de mist in ging. De Wit profiteerde en zette zijn ploeg op een verdiende 0-1 voorsprong. Myron Boadu had de Noord-Hollanders snel na rust naar een comfortabele marge kunnen leiden. De jonge spits schoot echter in alle vrijheid recht op Hahn, die Heerenveen daarmee behoedde van een grotere achterstand.

Gelijkmaker

Nadat ook een poging van Thomas Ouwejan in de handen van Hahn belandde, was het aan de andere kant bij het eerste echt grote gevaar van Heerenveen wel raak. Chidera Ejuke liep weg uit de rug van Jonas Svensson en rondde het voorbereidende werk van Hicham Faik knap af. De ploeg van Slot liet het er niet bij zitten en ging snel op jacht naar een nieuwe voorsprong. Die kwam er dan ook via Boadu. De spits moest eerst toezien hoe Hahn opnieuw redding bracht op een hard schot, maar in de daaropvolgende corner kon hij hard binnenschieten: 1-2.

Tweede

Omdat Ejuke verzuimde om Heerenveen voor de tweede keer langszij te schieten, bleef het bij 1-2 en kon AZ de veertiende overwinning van het seizoen noteren. Met 44 punten staan zij nog steeds op de tweede plaats in de eredivisie.

Opstelling SC Heerenveen: Hahn; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Veerman, Faik (Bruijn/70), Kongolo (Halilovic/83); Ejuke, Odgaard (Espejord/63), Van Bergen

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø (Clasie/90), De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi (Leeuwin/86)