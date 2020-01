Vriend dodelijk overleden slachtoffer schietpartij Haarlem: 'Verschrikkelijk, dit verwacht je niet'

Gino Flora zat woensdagavond laat rechtop in bed toen hij hoorde dat zijn vriend Burak was neergeschoten in het centrum van Haarlem. De 29-jarige man overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De twee kenden elkaar van het pleintje waar Burak een snackbar had in Wijk aan Zee. Ook Gino heeft daar een zaak. Hij houdt het monumentje dat voor de snackbar is ontstaan bij. De afgelopen dagen legden mensen er bloemen, kaartjes en drank neer voor de overleden snackbarhouder. "Wij hoorden het om twaalf uur 's avonds, toen werden we gebeld. En nou dan schrik je wel even. dan zit je rechtop in je bed natuurlijk." De politie heeft een 21-jarige verdachte aangehouden. De overleden Burak was bekend bij de politie, maar meer is daar ook niet over bekendgemaakt. Het motief voor de moord is onbekend.

NH Nieuws