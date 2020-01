10 jaar na het faillissement van HFC Haarlem: "Alsof je afscheid nam van een goede vriend"

HAARLEM - Precies tien jaar geleden werd HFC Haarlem failliet verklaard. "Alsof je afscheid nam van een goede vriend", aldus Haarlem-supporter Edwin Struis. Hij was die ochtend aanwezig toen interim manager Johan van Streun het personeel inlichtte.

"Met alle respect voor RBC Roosendaal en VC Vlissingen, maar Haarlem was toch een historische club die failliet ging. De club is opgericht in 1889 en ouder dan de KNVB", vertelt Struis.