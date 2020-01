Beverwijker (38) met Team Special Olympics klaar voor Zweden: "Titel moet mee terug"

BEVERWIJK - Het is een droom die uitkomt. Schaatser Sebastiaan van Luijn (38) stapt dinsdag samen met het Team Special Olympics Nederland het vliegtuig in naar Zweden om deel te nemen aan de Pre-Games. "Genieten. Die titel halen we wel terug naar Nederland."

Sebastiaan meldt zich zaterdagochtend voor de laatste training op de schaatsbaan in Haarlem. De handen gaan bij de schaatsers van Stichting Aangepast Schaatsen Kennemerland op elkaar. "Dit is toch fantastisch", zegt hij lachend tegen NH Nieuws. "Want het is ook heel gezellig. Samen ga je ervoor; voor je kornuiten. Die plakken moeten wel mee terug", aldus de Beverwijker. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

De Pre-Games vinden van 28 januari tot en met 5 februari plaats in het Zweedse Åre en Östersund. Ze zijn een voorbereiding op de Special Olympics 2021.

Quote "Je ziet ze op persoonlijk vlak ook enorm groeien." hoofdcoach Marijke huijzer

Hoofdcoach Marijke Huijzer denkt met haar team klaar te zijn voor het speciale toernooi. "Dit is ontzettend genieten", glundert ze. "Maar het is ook ontzettend belangrijk dat ze tijdens zo'n evenement even loskomen van ouders en begeleiding. Je ziet ze op persoonlijk vlak ook enorm groeien." Sebastiaan kreeg half januari ook een persoonlijk bericht van de Olympisch kampioene in 2018, schaatsster Esmee Visser.