Duo aangehouden na beroven invalide vrouw (80) in Amsterdam

De 80-jarige vrouw zat nietsvermoedend met haar begeleider van haar oude dag te genieten in een fastfoodrestaurant op het Damrak. Op een onbewaakt moment namen twee mannen de handtas van de weerloze vrouw mee, meldt de politie op Facebook.

Nadat het slachtoffer door had dat haar handtas was meegenomen, werd de diefstal gemeld en startte de politie een onderzoek. Zo werden er camerabeelden van de Burgwallen bekeken en intern verspreid.

Link twee reizigers

Een paar uur later kwam bericht van een NS-medewerker van Service en Veiligheid. Hij had in Amersfoort twee reizigers aangetroffen die zonder vervoers- en identiteitsbewijs in de trein zaten. De medewerker had van het duo foto's gemaakt en verspreid om zijn collega's te attenderen.

Nadat het Prioteam van de Amsterdamse politie deze foto zag, herkenden ze hen als de verdachten van de 'rolstoeldiefstal'. De mannen werden hierna direct aangehouden.

Mogelijk gestolen goederen

Na onderzoek bleek dat het duo meer goederen bij zich had die mogelijk ook gestolen zijn. De verdachten moeten binnenkort voor de rechter verschijnen.