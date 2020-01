Man die zwangere vrouw uit auto trok was niet verward, maar verstandelijk beperkt

WOGNUM - De instelling waar de man verblijft die deze week meerdere automobilisten in de omgeving van Wognum de schrik van hun leven bezorgde, betreurt de incidenten. De man haalde donderdag het nieuws door onder andere een zwangere vrouw uit haar auto te trekken. "Dat vinden wij heel erg", laat de Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep weten in een persbericht.

In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat de man verward was, maar volgens de stichting was dat niet zo. De instelling wil het misverstand dat er mensen met een psychiatrische en justitiële achtergrond worden opgevangen, uit de wereld helpen. In plaats daarvan biedt de organisatie onderdak aan mensen met een verstandelijke beperking die acute zorg nodig hebben.