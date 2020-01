Texel energieneutraal in 2020? "We zitten nog maar op 5 procent duurzame energie"

TEXEL - In 2014 riep toenmalig Texels wethouder Eric Hercules dat het eiland in 2020 als een van de eerste gemeenten in Nederland energieneutraal zou zijn. Met energie uit zon, wind en de stroming van zee zou Texel het redden. Maar er kwam niks van terecht. "Het lijkt dat Texel er goed voor staat met duurzame energie. Maar we zitten nog maar op zo'n 5 procent."

Aan het woord is Esther Krijnen, specialist op het gebied van innovatie op het eiland. "We moeten er met z'n allen echt aan trekken de komende jaren", stelt zij. "We hebben hier twee schuren staan van driehonderd vierkante meter en met die daken doe je eigenlijk niks. Zonde toch. Toen hebben we ze volgelegd met zonnepanelen. Beter dan ze in weilanden neer te leggen toch."

Ester Krijnen heeft haar eigen bureau Innofund in Oudeschild. Zij begeleidt als innovatiespecialist projecten zoals bij tuincentrum Van der Werve. "Het is een kwestie van bewustwording. Dat heeft ook tijd nodig, maar het is nu wel aan de orde. We moeten nu doorpakken. Kijk naar zonnepanelen. Er zijn zoveel onbenutte daken van bedrijfsterreinen en ook bij agrariërs. Die kunnen zelf verduurzamen maar ook in collectief verband met buurtbewoners wat doen."

Veel mensen kunnen geen zonnepanelen op hun eigen huis kwijt. "Wij bieden ons dak aan en zo'n 27 Tesselse huishoudens hebben bij ons zonnepanelen liggen. Samen wekken we zo'n 82 duizend KWh stroom op. Mooi toch", vertelt Van der Werve. "Het is zeker niet het ei van Columbus als het gaat om Texel energieneutraal maken. Maar het draagt er zeker flink aan bij."

Jeroen van der Werve runt met zijn broer een tuincentrum in Den Burg. De stroom van de zonnepanelen die hun schuren liggen, gebruiken ze niet alleen zelf. Ook bewoners uit de directe omgeving leasen een aantal zonnepanelen. Ze doen mee in een zogenaamd postcoderoosproject.

Krijnen is de grote aanjager en begeleider van de postcoderoosprojecten. Het tuincentrum is het tweede collectieve zonnepanelenproject op het eiland na boerderij De Hal. Maar er staan er meer in de planning.

"Over een jaar hebben we de investering eruit. Ik kan iedereen zonnepanelen aanraden"

Ook veel particulieren en bedrijven doen hun best op Texel. Bij landbouw en loonbedrijf van der Star in polder het Noorden ligt de grote schuur vol met zonnepanelen. Per jaar leveren ze 64 duizend kWh op. "Wij salderen. In de zomer produceren we veel energie en dat leveren we dan aan het net. In de winter hebben we meer energie nodig voor de machines en ventilatoren bij de aardappelverwerking. Daarnaast leveren de panelen ook de stroom voor onze woonhuizen. Het bevalt ons prima. Ze liggen er nu een jaar of vier op en over een jaar hebben we de investering eruit. Ik kan het iedereen aanraden", vertelt Bart enthousiast.

Zonnepanelen op grote en kleinere schaal zijn een begin, maar kunnen Texel niet energieneutraal maken. Daarvoor zijn bijvoorbeeld ook windmolens nodig. Een heikel onderwerp op het eiland. Veel mensen vinden windmolens ontsierend voor het landschap.

Boer Bart van der Star is geen tegenstander van windenergie: "Als je een stuk of vier windmolens neerzet dan ben je klaar voor Texel. Ik snap niet dat iedereen daar zo moeilijk over doet. Van mij mogen ze hier in de polder het noorden komen." Esther Krijnen sluit zich daarbij aan. "Als je bijvoorbeeld bij het NIOZ of de Mok een stuk of zeven middelgrote windmolens neer zou zetten, dan ben je al een stuk op weg."

Dit is deel 1 in een tweeluik over duurzame energie op Texel. In deel 2 komen de alternatieven voor de nabije toekomst ter sprake.