KGB Bovenkarspel brengt ode aan overleden clubicoon: één keer in het middelpunt

BOVENKARSPEL - Voetbalvereniging KGB in Bovenkarspel heeft een ode gebracht aan clubicoon 'ome Henk' Cnossen. De vrijwilliger die meer dan 30 jaar in dienst was bij de club overleed deze week op 88-jarige leeftijd. "Het was zijn laatste wens om één keer op de middenstip te staan", zegt penningmeester Ron Bijleveld tegen WEEFF.

"Niemand is groter dan de club, maar sommigen zijn groter dan zichzelf", valt er te lezen op de website van de voetbalvereniging uit Bovenkarspel. "Henk Cnossen is groter dan hij ooit is geweest. Het verdriet en het gemis is groot. Onze waardering en bewondering zijn groter."

"Een bijzonder mens", typeert Ron de vrijwilliger die 32 jaar betrokken was bij KGB. "In al die tijd heeft er nóóit iemand problemen met hem gehad. Als er onenigheid was haalde hij altijd zijn schouders op en ging over tot de orde van de dag."

En dat deed 'ome Henk', zoals hij door iedereen binnen en buiten KGB werd genoemd, tot vorig jaar als vrijwilliger bij de voetbalclub. De gezondheid van Henk ging achteruit, waardoor hij niet meer bijna dagelijks op de club aanwezig kon zijn. Toch kwam hij geregeld kijken.

Manusje van alles

Henk overleed maandagmiddag op 88-jarige leeftijd. Hij was bijna 32 jaar betrokken bij KGB, waar hij onder andere koffie, thee en ranja verzorgde voor de teams tijdens de rust. Maar ook was hij actief betrokken bij het regelen van kleedkamers, de wasmachines en cornervlaggen. Kortom: een vrijwilliger die het werk met hart en ziel deed en waar de club altijd op kon bouwen.

Donderdag werd in de kantine van KGB een condoleance gehouden en kon iedereen afscheid nemen van 'ome Henk'. Honderden mensen kwamen afscheid nemen van de vrijwilliger. "Het meest typerend voor hem is denk ik het aantal mensen dat langskwam. Ik heb ook heel veel oud-spelers en trainers gezien. Sommigen kwam ik voor het eerst in tien jaar tegen", aldus Ron.

Laatste wens

Henk werd tijdens zijn werk voor KGB onderscheiden als Lid van Verdienste. Hij verscheen meerdere keren in de media en werd door de KNVB onderscheiden met een Zilveren Speld. Toch was het hem daar nooit om te doen en haalde hij ook hier bijna zijn schouders over op.

Als laatste wens wilde Henk één keer op de middenstip van het hoofdveld staan. Die wens werd door KGB ingewilligd en zo stond Henk Cnossen toch een keer in het middelpunt van de belangstelling, waar hij daar in al die jaren die hij voor de club werkte geen zin in had.

Henk Cnossen Plein

Henk is gisteren in besloten kring begraven. Om hem blijvend te eren wil KGB het plein voor zijn 'winkel', zoals zijn domein bij de club wordt genoemd, omdopen tot het Henk Cnossen Plein. Zo wordt hij niet eenmalig geeërd door de vereniging, maar zal zijn naam altijd verbonden blijven aan de club uit Bovenkarspel.

KGB hoopt binnenkort duidelijk te maken wanneer het plein officieel deze naam gaat dragen. Het bord, met daarop de naam van het plein en de afbeelding van Henk, wordt dan opgehangen op sportpark de Rozeboom. De zoon van Henk zal de onthulling verrichten.