Gewapende overval op winkel Amsterdam, twee verdachten aangehouden

AMSTERDAM - Twee jongens hebben vanochtend een winkel op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost overvallen. Ze hadden wapens bij zich.

De overval gebeurde rond 09:15 uur. De jongens hebben iets buitgemaakt, maar wat de buit precies is, is niet bekend. Bij de overval is niemand gewond geraakt.

Na de overval meldde de politie via een Burgernetmelding dat het op zoek was naar twee jongens van rond de 16 jaar. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden in de omgeving van de overvallen winkel.