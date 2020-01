Man gewond bij schietpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Rhoneweg in de Amsterdamse wijk Sloterdijk heeft vanmorgen een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is een man gewond geraakt.

Het incident vond plaats rond 07:30 uur. Het slachtoffer van de schietpartij alarmeerde zelf de hulpdiensten en is aanspreekbaar. De plaats delict is afgezet en de politie doet uitgebreid sporenonderzoek.

In de directe omgeving van het incident is de politie op zoek naar de verdachte. Het gaat om een donker getinte man van ongeveer 1 meter 70 lang met rastahaar en een donkere leren jas aan. Via Burgernet wordt benadrukt de man niet zelf te benaderen maar direct 112 te bellen.