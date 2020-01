Terminale Jopie overladen met post van Ajax-fans: "Alsof brieven meer kracht geven dan chemo"

De liefde voor Ajax is Jopie met de paplepel ingegoten. De geboren Brabander en woonachtig in Nijmegen heeft alles voor de club over. "Ik ga liever nog een keer naar een wedstrijd van Ajax dan dat ik de loterij win", zo stelt hij. "Ik zou me schamen als ik tegen iemand zou moeten vertellen dat ik voor een andere club dan Ajax ben." Door zijn ziekte heeft Jopie niet lang meer te leven. "Elke minuut kan de laatste zijn."

'Vakjoe' tegen kanker

In de laatste fase van zijn leven wil hij nog zoveel mogelijk Ajax ervaren. De stichting 'Vakjoe tegen kanker' gaf Jopie drie kaarten voor de wedstrijd Ajax - PSV op 2 februari die hij samen met zijn twee zoons zal bezoeken. Jopie gaat hier ontzettend van genieten want het zou voor hem weleens de laatste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena kunnen zijn.