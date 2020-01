Handen uit de mouwen voor de praalwagen: de voorpret is begonnen in Zwaag

ZWAAG - De handen worden uit de mouwen gestoken in Zwaag zodat alles over een maand klaar is voor de grote dag: de carnavalsoptocht met loopgroepen en praalwagens. "Wij zeggen vaak dat de bouw de allermooiste periode is. Dat doe je met z'n allen, avond aan avond in de schuur", vertelt Matthijs Woestenburg van carnavalsgroep de Wicky's.

Vooral de 'mooie kanten' van Australië zijn in de maak: een metershoge kangoeroe, een krokodil met bewegende bek en ogen, haaien en het Sydney Opera House. Daar wordt niet alleen flink wat tijd in geïnvesteerd, maar ook geld. "Het grootste deel wordt gesponsord, dat zijn echt flinke geldbedragen van bedrijven die het leuk vinden om hieraan bij te dragen."

Het begint allemaal met het verzinnen van een thema. "We zijn per ongeluk ingesprongen op de actualiteiten", vertelt Matthijs. "Ons thema is Australië, maar dat is eigenlijk omdat we het nummer Down Under van Man at Work leuk vinden."

Na heel wat klusavonden zijn er redelijk wat carnavalskriebels bij de Wicky's. Maar dat is dan ook met de paplepel ingegoten, de liefde voor carnaval gaat van generatie op generatie. De carnavalsvereniging helpt daarnaast een groep jongens die ook een creatie aan het bouwen in dezelfde schuur.

Met de hijskraan

Het wordt nog even aanpoten, want de carnavalsoptocht is op zondag 23 februari. Op de dag zelf wordt de laatste hand gelegd aan de Australische praalwagen, die nu nog bestaat uit drie grote delen. "Deze segmenten gaan we die zondag opbouwen, er is iemand in het dorp met een hijskraan die dat wil gaan doen op z'n vrije zondag."

Daarna in de schmink en hossen op de wagen. "Uiteindelijk is het een ontlading als je het Veilingterrein afrijdt en rijen dik staan ze te kijken naar wat je gebouwd hebt, dat is ontzettend gaaf altijd."