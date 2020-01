Heemskerker ontdekt 'gedumpt konijn' in eigen konijnenhok: 'Risico op besmetting'

Na zijn ontdekking lichtte de Heemskerker de Dierenambulance Kennemerland in. Zij hebben de bruin-witte knager vandaag opgehaald, en hopen via een Facebook-oproep bij de eigenaar uit te komen.

De man die het konijn in z'n hok aantrof, heeft er geen woorden voor. "Voor de mentaal gestoorde eigenaresse van dit konijn", schrijft hij, "wil je het beestje niet meer, breng het dan naar de opvang in IJmuiden. Maar dump het niet illegaal en stiekem in het hok van ons konijn."

'Dumpen is dumpen'

Een medewerkster van de Dierenambulance Kennemerland bevestigt de vondst. Hoewel het konijn in een konijnenhok is gedumpt, doet dat volgens haar niets af aan de ernst van de zaak. "Dumpen is dumpen", zegt ze stellig. "En als het konijn ziek is kan 'ie het andere konijn ook besmetten."

Overigens is er vooralsnog geen aanleiding om te denken dat het gedumpte konijn iets onder de leden heeft. "Maar ik ben geen dierenarts", aldus de vrijwilligster van de dierenambulance. "Morgen laten we hem onderzoeken."