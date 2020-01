Brandweer bevrijdt beknelde poes uit motor van auto

AMSTERDAM - Het waren benauwde momenten vanmiddag voor poes Nori in de Ferguutstraat in Bos en Lommer. Het beest zat muurvast in de motor van een auto en kwam er niet op eigen kracht uit. De brandweer werd ingeschakeld voor een reddingsactie.

De poes werd opgemerkt toen voorbijgangers gemiauw onder de auto vandaan hoorden komen. Onder de auto was alleen een dikke staart te zien, de rest van het beestje zat vast in het motorblok. Het kostte de ingeschakelde brandweermannen enige moeite om het dier te bevrijden.

De auto moest met een soort luchtkussen worden gelift om beter bij Nori te kunnen komen. Ook werd een van de wielen van de auto gehaald. Na wat gewrik lukte het om Nori na een uurtje te bevrijden. Na de reddingsactie werd de poes overgedragen aan de medewerkers van de dierenambulance.

'Iets gegeten'

Een van de medewerkers van de dierenambulance had nog nooit gezien dat een poes zo vast zat in een motorblok. Hoe het met het dier is, weten ze nog niet, maar het lijkt goed te gaan. 'Ze heeft wel iets gegeten, dus daar ben ik al heel blij mee', vertelt de medewerker.

Het beestje had een chip vandaar dat de mensen van de dierenambulance de eigenaar hebben kunnen opsporen. 'Inmiddels is duidelijk dat ze Nori heet, ze is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen en vanavond komt de eigenaar haar ophalen'.