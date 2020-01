Motorcrosser Jimmink weer thuis na Dakar-crash: 'Weet niet of ik 'm ooit nog ga rijden'

KOLHORN - Hij loopt af en toe al weer wat rond op het erf of op de dijk: motorcrosser Martien Jimmink. Zijn Dakar-avontuur in Saoedi Arabië was van korte duur. Jimmink brak op de derde dag een ruggewervel en moest naar huis. "Dat doet wel zeer hoor. Dit was mijn droom-Dakar."

Het bed staat in de kamer, de televisie op een verhoging. Vazen vol bloemen en een wand vol beterschapskaarten; Martien Jimmink ligt er noodgedwongen gelaten bij. "Zo lief al die aandacht, maar ik ben niet zo van het rustig aan doen."

De derde dag van de Dakar-rally gaat het fout voor Martien: "Dat doet wel zeer hoor als je twee dagen geen fout gemaakt hebt en dan over de kop slaat met 30 kilometer per uur. Het was mijn droom-Dakar. Ik was hartstikke fit. Die medaille was zo dichtbij."

Geluk

In plaats van een medialle draagt Jimmink nu een harnas dat zijn rug recht moet houden. Hij heeft geluk gehad vindt hij zelf ook: "Dan moet je je ook realiseren, wil je dit nog een keer voor je vrouw en je vrienden. Het kost zoveel geld en of mijn lijf het nog aan kan. "

Toch spookt de gedachte aan een nieuwe Dakar door zijn hoofd. "De arts zei dat de pennen in mijn rug er met negen maanden uit mogen. Maar dan zit ik midden in de volgende Dakar, zei ik. De arts moest hard lachen."

Niet 'nooit meer'

Elk uur gaat Martien er even uit. Meestal loopt hij even naar de schuur waar hij nog even een motor laat ronken: "Dit geluid werk al genezend. Het grootste deel van mijn hoofd zegt dat we geen Dakar meer doen, maar ik zeg nooit 'nooit'. Misschien gaan we er nog eens op vakantie. Dat zou dan mijn volgende Dakar zijn."