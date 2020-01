Remy en zijn vrienden: Kamelen en otters krijgen training

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer volgen we dierverzorgster Saskia tijdens haar ronde door het park. Ze geeft de dieren target training.

Met een blauw balletje op een stok, een fluitje en een emmer vol wortels meldt Saskia zich bij de kamelen. Het is tijd voor hun target training. Het is de bedoeling dat de kamelen op commando met hun neus het balletje aanraken. Als ze dat doen krijgen ze een beloning.

"Wat ik eigenlijk aan het doen ben", zegt Saskia, "is het bezighouden van de dieren. Kamelen zijn dieren die heel veel lopen, ze zijn doorlopend op zoek naar voedsel. In een dierentuin is dat makkelijk, want het eten is altijd op dezelfde plek. Dus we moeten ze een beetje bezighouden en na laten denken. Vandaar dat ik met ze ben gaan trainen. Wat we uiteindelijk ook willen leren, is dat we de poten goed kunnen bekijken en de voetzolen kunnen behandelen als daar wondjes op zitten."

Dat trainen is trouwens geheel op vrijwillige basis. De dieren worden tot niets gedwongen. Hebben ze een keertje geen zin, dan hebben ze geen zin. Volgende keer beter. "Maar meestal komen ze wel", zegt Saskia. "Ze vinden het vooral leuk om mee te doen. Negen van de tien keer komen ze naar me toe gerend. Het is altijd positief, we straffen nooit. Het is ze gewoon op een leuke manier bezighouden."

In haar golfkarretje, met een stokje, een balletje en wat lekkers, rijdt Saskia het hele park door. Ook de neusberen doen enthousiast mee. Zij moeten eens in de zo veel tijd op de weegschaal om te kijken of ze nog wel goed op gewicht zijn. Met de target worden ze naar de weegschaal gelokt en natuurlijk volgt dan een beloning.

Otters

Bij de otters is het een lawaai vanjewelste als Saskia aan komt lopen. Zodra iedereen een kuikentje heeft gevonden, is het stil, doodstil zelfs. Maar zodra de lekkernij is verorberd, laten ze weer nadrukkelijk van zich horen.

"We proberen ze allemaal zo ver mogelijk van het glas af te voeren, opdat we straks veilig naar binnen kunnen, zonder dat ze meteen in onze broek hangen." En dat is niet overbodig, want de diertjes beschikken over een rijtje vlijmscherpe tandjes, waar ze taaie vissen mee uit elkaar kunnen scheuren.

Omdat Saskia niet bij de diertjes in het verblijf komt, is het moeilijk om ze precies uitleggen wat de bedoeling is. "Na een week hebben de eerste vier het door. De anderen blijven nog bij het raam, maar dat komt omdat ze jarenlang bij het raam zijn gevoerd. Dat is voor hun zoals ze gewend zijn."