Na veertig jaar moet Westerkoggeflora noodgedwongen stoppen

"Toen we begonnen in 1980 hadden we negentig kwekers met vijftienduizend tulpen. Nu zijn er nog negentien kwekers met negenduizend tulpen. Het is gewoon de realiteit. En dan kan je kiezen om door te gaan tot het gebeurd is, of er nog één keer een spetterende show van te maken. En wij hebben voor het laatste gekozen", vertelt organisator Rober Dol.



Het grote probleem is dat er veel tijd in gaat zitten om mee te doen aan dit soort bloemenshows. Ook deelnemer van het eerste uur, tulpenkweker Marc Pronk, snapt zijn collega's wel. "Wij hebben ook het dat punt gestaan. Het is heel veel werk. Er staan hier nu vijftig potten met tulpen, maar we hebben er ook honderd weggegooid. Je begint in de zomer al met uitzoeken welke bollen je nodig hebt. Dan begint het preparen: het planten, de kas in. Het liefst in een aparte kas, en dan uitzoeken welke de beste zijn", zo legt hij uit.