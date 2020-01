Drukte in Amstelveense schoolgebieden: "Het is de schuld van de ouders"

AMSTELVEEN - Al lange tijd regent het klachten over verkeersoverlast rond de Orion in Amstelveen. Drie basisscholen zijn hier gevestigd en ouders die hun kinderen afzetten of ophalen bij de school zorgen voor veel hinder.

Drie scholen in dezelfde straat, logischerwijs zorgt dit voor enorme problemen in de ochtend en aan het einde van de middag. De gemeente wil het probleem aanpakken. Alle schoolgebieden worden onder de loep genomen en zo nodig aangepast.

Oplossing

Volgens buurtbewoner Gino van Groeningen is de oplossing simpel. Hij roept op om indien mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan. Zijn moeder woont dicht bij de school en hoort haar vaak steen en been klagen over de overlast. Ook ziet hij met eigen ogen aan hoe de verkeersdrukte toeneemt. "Kinderen worden gebracht en gehaald. Het zijn best wel smalle straten, eenrichtingsverkeer, dat levert gevaarlijke situaties op."

Bij het Montessori Kind Centrum in Amstelveen zijn er al maatregelen genomen. Hier heeft de gemeente samen met de school een Kiss & Ride-locatie gemaakt.