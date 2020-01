Schapenhouder wil maatregelen na bloedigere aanval: "Hond veranderde in wild beest"

UITGEEST - Schapenhouder Bas Admiraal uit Uitgeest is er nog beduusd van. Afgelopen maandag werden twee van zijn schapen in het weiland bruut toegetakeld door een loslopende hond. De Uitgeester pleit nu voor maatregelen om herhaling te voorkomen. "Dit was afgrijselijk."

Het gaat mis als Admiraal op zijn weiland, achter de Westergeest in Uitgeest, de schapen wil gaan ophalen. Het hek staat open en er komen vanaf het wandelpad twee honden aangelopen. Een van hen is door de eigenaren al snel niet meer in bedwang te houden. "Ik ga heel veel met dieren om, maar ik heb nog nooit een rustige hond in een wild beest zien veranderen", blikt hij terug tegenover NH Nieuws.

Zijn twee schapen Dolly en Molly worden gebeten in de nek en in een oor. "Het was gewoon afgrijselijk om mee te maken. Ik kan er ook gewoon nog emotioneel van worden hoe veel kracht er in die hond zat. Uiteindelijk lagen er drie mensen op die hond om hem onder controle te krijgen. Ik hoop dit echt nooit meer mee te maken",aldus de schapenhouder.

