Jasper maakt levensechte poppen: "Het is een beetje uit de hand gelopen"

Het begon voor Jasper als een hobby. "Ik verzamelde militaire uniformen en daar waren geen goede poppen voor. Toen bedacht ik dat dat moest veranderen en ben ik poppen gaan maken. Dat is een beetje uit de hand gelopen."

Erotische poppen

Zijn poppen gaan de hele wereld over en zijn onder meer te zien in verschillende musea. "'Mijn opdrachtgevers zijn heel uiteenlopend: van de overheid tot de Explosievendienst en van Zwitserland tot Amerika. Ook in West-Friesland hebben we een aantal opdrachtgevers. Een van de grotere is het Zuiderzeemuseum."

Jasper krijgt ook wel eens gekke opdrachten: "Ik heb een heel leuke klant in Amsterdam: het Seksmuseum. Dat klinkt plat, maar daar hebben we bijvoorbeeld museumpoppen in erotische houdingen voor gemaakt."