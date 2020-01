Maarten van der Weijden staakt recordpoging 24 uur zwemmen

ALKMAAR - Maarten van der Weijden heeft zijn poging het wereldrecord 24 uur zwemmen te breken, gestaakt. De olympisch kampioen op de 10 kilometer in het open water van 2008 was "fysiek echt op", aldus zijn woordvoerster.

"In de laatste twee uur was het verval groot. Hij heeft geknokt en alles gegeven, maar fysiek ging het niet meer." Volgens haar was de atleet erg teleurgesteld.

De recordpoging was in zwembad De Warande in Oosterhout (Noord-Brabant) en startte donderdagavond om 19.00 uur. Hij moest zijn poging na ruim 18 uur in het water staken.

Elfstedenzwemtocht

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, haalde miljoenen euro's voor onderzoek naar kanker op met zwemacties, zoals de Elfstedenzwemtocht in Friesland. Ook bij deze recordpoging gaan alle donaties aan de Maarten van der Weijden Foundation naar kankeronderzoek en -projecten. De zwemmer aasde op een plaatsje in het Guinness Book of Records.

Het wereldrecord blijft staan op naam van de Zweed Anders Forvass, die in 1989 in een etmaal 101,9 kilometer aflegde. Van der Weijden deed twee keer eerder een aanval op het record: in 2017 en 2018.

Vierde poging

Of er een vierde poging komt van Van der Weijden, "valt nog niet met zekerheid te zeggen", aldus de woordvoerster. "Maar ik acht de kans dat hij het nog een keer gaat proberen niet groot", voegde zij eraan toe.