Grote stroomstoring op Texel: duizenden huishoudens zonder stroom

TEXEL - Duizenden Texelse huishoudens zitten op dit moment zonder stroom. Dat meldt Liander. Volgens de netbeheerder gaat het om maar liefst 41 straten, verdeeld over het hele eiland.

Het is nog niet precies bekend wat er aan de hand is. Een monteur van Liander is onderweg om de storing te verhelpen.

Volgens een bewoner uit Oosterend ligt de stroom er in elk dorp uit. "Ik was aan het afwassen en toen vloog ineens alles eruit", vertelt hij op NH Radio.

Groot gebied

Het gaat om De Cocksdorp, De Koog, De Waal, Den Burg, Den Hoorn, Oosterend, Oudeschild en een gedeelte van Den Helder.

Volgens Liander gaat het nog zeker tot 15.45 uur duren tot de storing weer verholpen is.