Burgemeester Oostzaan blijft strijden voor een veiliger OFC: "Uitspraak raakt ons enorm"

OOSTZAAN - Rob Meerhof, burgemeester van de gemeente Oostzaan, is geraakt door het besluit van de rechter om het sportcomplex van voetbalclub OFC niet te laten sluiten. Maar de strijdbijl wordt nog niet begraven, zo laat hij weten aan NH Nieuws. "We gaan kijken welke andere instrumenten we in kunnen zetten."

ANP / NH Nieuws

Bezoekers en leden van OFC zouden zich niet meer veilig voelen volgens de burgemeester. Daarom besloot hij vorige week om het complex met spoed te sluiten. Volgens de rechter heeft Meerhof echter onvoldoende kunnen aantonen dat er een veiligheidsprobleem speelt op het complex van OFC. Serieuze meldingen "Dat komt vooral omdat het lastig te motiveren is", zo legt de burgervader uit aan NH Nieuws. "Ik heb veel meldingen gekregen van mensen die zich belemmerd en niet vrij voelen op de club. Dáár heb ik op gehandeld, want dat waren serieuze meldingen. Maar je kan als burgemeester niet alles delen, dus het is lastig om aan te tonen."

NH Nieuws

Meerhof ziet het als zijn verplichting om ervoor te zorgen dat er wél meer informatie gedeeld kan worden. "Ik moet op een andere manier proberen om de veiligheid te waarborgen. Het gaat bij de club vooral om psychische veiligheid, mensen die zich geïntimideerd voelen. En dat moet aangepakt worden." Marwan K. De gemeente gaat ondanks de verloren rechtszaak niet bij de pakken neerzitten. Vooral het feit dat er een voor witwassen veroordeelde man (Marwan K.) op de club rondloopt, stuit de burgemeester tegen de borst. "Daar ga ik met de club over praten. Ook willen we met de leden in gesprek, over hoe we weer kunnen zorgen dat het een normale voetbalclub wordt."

Een sluiting werd misschien afgewezen, maar volgens Meerhof zijn er nog andere opties over. "We hebben een subsidielijn lopen, we bezitten de grond, hebben er contracten. Misschien dat daarin nog wat mogelijk is." Voor het gesprek met het bestuur van OFC wordt nu een datum gezocht.