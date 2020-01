Korte tijd brand in Zaanse gevangenis

WESTZAAN - Er heeft vanmorgen even brand gewoed bij het Justitieel Complex Zaanstad in Westzaan.

De brand werd rond 11.30 uur gemeld. Wat er precies in brand stond, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kan er alleen over kwijt dat er sprake was van een klein brandje dat snel is geblust.

Tweede brandmelding

Vanmorgen om half acht werd er ook al brand gemeld in het cellencomplex. Die alarmering werd snel weer ingetrokken.