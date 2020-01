Vermoedelijk brandbom tegen woning gegooid in Amsterdam

AMSTERDAM - Bewoners aan het Zwanenplein in Amsterdam-Noord zijn vannacht opgeschrikt door een harde knal, gevolgd door een korte brand. De politie vermoedt dat er een brandbom tegen de woning is gegooid.

Het incident gebeurde rond 03.45 uur. De recherche heeft het sterke vermoeden dat de brandbom is gegooid door twee in het zwart geklede personen, die vervolgens op een zwarte motor zijn weggereden.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van het incident, of die het duo bij het Zwanenplein heeft gezien.