OFC Oostzaan 'heel blij' met uitspraak: "Alsof we de oorlog hebben gewonnen"

OOSTZAAN - Blijdschap en opluchting bij voetbalclub OFC in Oostzaan. De rechter besloot vanochtend dat de spoedsluiting, die de gemeente vorige week uitvoerde, onterecht was. "Vanaf morgen is alles hopelijk weer bij het oude", aldus penningmeester Eef Joosten.

ANP/Koen van Weel

"We zijn echt heel blij met deze uitspraak", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het voelt alsof we de oorlog hebben gewonnen." Spoedsluiting en uitspraak Vorige week vrijdag sloot burgemeester Rob Meerhof per direct het sportcomplex aan de Twiskeweg, omdat volgens hem de openbare orde in gevaar zou zijn. Bezoekers van de voetbalclub OFC zouden zich niet meer veilig voelen. De rechter concludeerde vanochtend dat de gemeente niet genoeg bewijzen voor de spoedsluiting had.

Ondanks de recente strijd hoopt Joosten dat de verhoudingen tussen OFC en de gemeente 'zo snel mogelijk normaliseren'. "We hebben elkaar nodig. Er is altijd goed contact geweest en we hopen dat dat hersteld kan worden."

Quote "Voor de beeldvorming blijft het natuurlijk niet goed" Eef joosten, penningmeester ofc oostzaan

De club gaat vandaag aan de slag met het terugzetten van de oude sloten. "Ik wil proberen dat de gemeente dat gaat doen, maar als dat vandaag niet lukt, doen we het zelf. De trainers kunnen nu niet meer bij hun spullen." Slecht voor beeldvorming Joosten verwacht dat morgen alles 'weer z'n normale gangetje gaat'. "Rust op het complex. Maar voor de beeldvorming blijft het natuurlijk niet goed. Je wordt overal een beetje raar aangekeken. Zo van: 'daar heb je die club met die dubieuze geldschieter'. Dat blijf je houden en dat is vervelend."