Omstreden Hilversumse wethouder Wimar Jaeger (D66) stapt op

Wimar Jaeger heeft zijn ontslag vanmorgen meegedeeld aan burgemeester Pieter Broertjes en zijn collega-wethouders. Jaeger legt zijn werk neer op 5 maart. Hij neemt de stap omdat hij stelt de belangrijke dossiers te hebben afgerond, die hij graag had willen afronden."Op het pluche zitten is niet mijn ambitie. Resultaten halen en samen de schouders eronder, daar zit mijn kracht en mijn vreugde. Daarom is dit een mooi moment om het stokje over te geven", zegt Jaeger in een verklaring.

Zes jaar wethouder

Wimar Jaeger was de afgelopen zes jaar wethouder voor Hilversum, de laatste jaren onder meer met economie, media en cultuur in zijn portefeuille. Burgemeester en wethouders van Hilversum zeggen het vertrek van Jaeger te respecteren, maar te betreuren. "Het college en de stad gaan zijn betrokkenheid en inzet missen. Hij is een aanjager pur sang en hij heeft de afgelopen zes jaar beweging gebracht in de stad. Met name in het centrum en de mediacultuur sector."

Nooit onomstreden

Onomstreden was Wimar Jaeger als wethouder van Hilversum echter nooit. De laatste jaren lag de D66'er meerdere malen onder vuur, onder meer vanwege integriteitskwesties.

Afgelopen jaar werd Jaeger het vuur aan de schenen gelegd vanwege een verzwegen nevenfunctie bij de Dutch Media Foundation. De wethouder werd verweten een dubbele pet op te hebben: hij zat in het bestuur van de stichting terwijl hij als wethouder ook besloot over de subsidies en het beleid. Ondanks een kritisch rapport - en vervolgens een fel raadsdebat - bleef Jaeger op het pluche.

Wat Jaeger nu precies gaat doen, is niet bekend. Datzelfde geldt voor wie zijn opvolger is.